I Ramones e il senso della vita | ritratto dell’artista da giovane

...vicini e lontani ("Dite che i Green Day ci copiano Noi all'inizio copiavamo tutto dai!": ... ha saputo mettere in circolo sentimenti positivi, creare spirito di gruppo, solidarietà edi ...... tra gli altri, i Sex Pistols, The Stranglers, The Damned e i meravigliosi. In ordine ... Il brano è il racconto questi momenti di dolore immenso e beffardo condell'umorismo e un pizzico ...

La poesia eterna del mistero e dell’effimero La Fionda

“Ma quali ribelli: dai Clash agli U2, tutti socialisti figli del sistema!” Parola di Johnny Rotten Il Primato Nazionale

«Pank!», poster e disegni di Cristiano Rea dal circuito underground al mondo. Zerocalcare: «Mi ha ispirato» Corriere Roma

Il Bohemian FC, la vostra nuova squadra preferita Sportellate.it