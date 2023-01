(Di sabato 28 gennaio 2023) Il Vaticano, a tutti i massimi livelli, dice ai maggiorenti della Chiesa tedesca che si devono fermare, che quel che stabilisce il Cammino sinodale locale (che da biennale qual era in origine, di f... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

"Le sue parole mi sono parse come" ha ricordato lo stesso Mannucci ", come spade che ... Nel quadro, oltre alla famiglia pontificia, troviamo anche il fratello Monsignor Georg, e Suor ...ribadì anche quanto dichiarato nel 2003: " Personalmente sono convintissimo che era un ... come accadde con Roberto Calvi (1920 - 1982), che il 18 giugno 1982 venne trovato legato a...

I macigni di Ratzinger Il Foglio

Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana Il Foglio

La grande lezione di Ratzinger a Ratisbona ilGiornale.it

Il miracolo del Santo Padre: "Papa Benedetto ha curato Vanessa" Prima Milano Ovest