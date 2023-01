“I Fell In Love With Hope” | imperdibile per gli hopeless romantics

(Di sabato 28 gennaio 2023) a cura di Rebecca Simioli Per gli amanti degli “star-crossedrs” il libro di Lancali, di cui purtroppo non è ancora disponibile l’edizione italiana poiché l’autrice è auto pubblicata, è un fulmine a ciel sereno: si basa sulle vicende della sua adolescenza passata in ricovero al fianco di un altro paziente suo coetaneo che però non ce l’ha fatta e a cui ha dedicato il libro. Come evince dalla postfazione, “la nostra vera storia, le migliaia di email che abbiamo condiviso, le chiamate al telefono, i momenti di risata, e le storie che ci siamo scritti l’un l’altro rimangono mie. Lui e io abbiamo ispirato questa storia, ma la nostra apparterrà sempre al passato e alla mia memoria di esso come dovrebbe”. La drammaticità catartica diventa protagonista nei corridoi di un ospedale la cui anima non è fredda e sterile come viene solitamente rappresentato. Diversi sono i temi ...

Per gli amanti degli "star-crossed lovers" il libro di Lancali, di cui purtroppo non è ancora disponibile l'edizione italiana poiché l'autrice è auto pubblicata, è un fulmine a ciel sereno: si basa ...