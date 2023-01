I delfini di Taranto e le merle liberate nel Cras protagonisti in tv

Leggi su lopinionista

(Di sabato 28 gennaio 2023) Domenica 29 gennaio in onda su Retequattro una nuova puntata di “Dalla parte degli animali” dove si parlerà anche di Odino, il gatto “divino” Nuotano, ricamando le onde con i loro salti allegri, idel Golfo di. Uno spettacolo unico. Bianco, bellissimo, adorabile è Odino il gatto “divino” dell’attore Massimiliano Morra. Sempre commovente il momento della liberazione degli animali selvatici nelStella del Nord: basta un attimo e le due belledalle penne grigie, Giulia e Rebecca, già utilizzate come richiamo per uccelli, prendono il volo. Momenti davvero meravigliosi e intensi, da vivere in questa puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla in onda la domenica su Rete4 alle 10 e 25, in replica in seconda serata, il mercoledì, ...