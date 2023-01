Hockey ghiaccio | ICE League 2022-2023 | Bolzano corsara a Innsbruck | rimonta d’alto profilo per le foxes

(Di sabato 28 gennaio 2023) Prosegue il cammino trionfale dinel Campionato ICEdisul. Lehanno infatti toccato quota 90 punti sconfiggendo in trasferta e con ferocia la terza della classecon il risultato di 3-6, consolidando il primato in classifica. Una straordinaria prova di carattere quella della squadra di Geln Hanlon che, dopo aver trovato il vantaggio provvisorio con Mcclure al 2:11, hanno subito lae il sorpasso dei padroni di casa firmato da Feldner (3:59) e Leavens (15:39), non riuscendo a cambiare le sorti del match fino alla fine del secondo periodo L’ultimo atto dunque si apre con il tris di Lattner, rete che lascia presagire il trionfo degli austriaci e la débâcle della squadra ...

In vista della sfida contro il Langnau di sabato sera, Luca Cereda pu sorridere: il suo top scorer Michael Spacek ha recuperato pi in fretta del previsto dall'infortunio patito a Kloten e si allenato ...Un po' bocce, un po', il curling è una disciplina di squadra praticata su pista ghiacciata , ... Un giocatore scivola sultenendo la stone per il manico e lasciandola prima della ...

