(Di sabato 28 gennaio 2023) Il nuovissimo action/rhythm game, Hi-Fi, arriverà mai su PS4 e? Scopriamo i dettagli in questa news Solamente qualche giorno fa non eravamo nemmeno a conoscenza dell’ultima fatica di Tango Gameworks (sì, parliamo proprio degli autori di The Evil Within, di cui trovate a questo link la nostra recensione del secondo capitolo), ma da quando il titolo è stato presentato, ed immediatamente lanciato a sorpresa durante il Developer Direct dello scorso 25 gennaio, il web sembra essere letteralmente impazzito. Di fronte a tanto inaspettato successo molti possessori di PS4 esi stanno probabilmente ponendo la stessa domanda: Hi-Fisarà disponibile anche su console Sony? Hi-Fiarriverà su Ps4 e? Dicevamo che, da qualche giorno, sul web piovono le lodi per l’ultima ...

..., PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, ma in redazione c'è stata concessa una key la quale ci ha ... Innanzitutto, la produzione presenta i seguenti contenuti: Overkill, Score Attack, Arcade, Bosse ...GiochiGIOCO GENERE DOVE ACQUISTARLO ESCLUSIVITÀ Alienation Twin Stick Shooter Vedi su ...Action Vedi su Amazon Esclusiva God of War 3 Remastered Action Vedi su Amazon Esclusiva Gravity...

Hi-Fi Rush: e su PS4 e PS5 tuttoteK

Hi-Fi Rush, annunciato l'action di Bethesda: disponibile oggi su Xbox Game Pass! Everyeye Videogiochi

Annunciato Hi-Fi RUSH, già disponibile su PC e Xbox The Games Machine

Xbox Game Pass, Hi-Fi Rush è solo l'inizio: le new entry annunciate da Microsoft Everyeye Videogiochi

Calendario dei Giochi in Uscita nel 2023 GameSoul

Di fronte a tanto inaspettato successo molti possessori di PS4 e PS5 si stanno probabilmente ponendo la stessa domanda: Hi-Fi Rush sarà disponibile anche su console Sony Hi-Fi Rush arriverà su Ps4 e ...Unfortunately, you won’t be able to play Goldeneye 007 on the PS4 as it’s currently only available for Xbox and Nintendo systems. If you don’t have either of these platforms, however, you’ll be able ...