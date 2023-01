Harry Potter | Rupert Grint disposto a tornare nei panni di Ron Weasley? La sua risposta

(Di sabato 28 gennaio 2023) L'attore diventato celebre per il ruolo di Ronnel franchise diha parlato, in maniera molto limpida, della possibilità dia interpretarlo in futuro. Dopo il flop commerciale del franchise Animali Fantastici la Warner dovrà capire che strada intraprendere per il magico mondo disul grande schermo. Mentre Daniel Radcliffe e Emma Watson non sembrerebbero interessati a riprendere i ruoli die Hermione,, noto per la parte di Ron Wesley, si è detto maggiormente possibilista al riguardo. "Se le tempistiche fossero giuste e anche gli altri decidessero dia bordo, non vedo perchè no. Sarei il primo a voler rivisitare quel mondo. Si tratta di uno dei personaggi ...

