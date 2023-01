Guignard-Fabbri campioni d' Europa nella danza

(Di sabato 28 gennaio 2023) AGI - Charlenee Marcoincantano sul ghiaccio e sono per la prima voltad'del pattinaggio di figura. La coppia azzurra questa sera sulla patinoire della 'Metro Areena' di Espoo in Finlandia ha conquistato la tanto sognata medaglia d'oro. Al termine dei due programmi (ritmica e libero di oggi), gli allievi dell'ex campionessa azzurra Barbara Fusar Poli hanno totalizzato 210,44 punti. Argento ai britannici Lilah Fear - Lewis Gibson (207.89) e bronzo ai finlandesi Juulia Turkkila - Matthias Versluis (198,21).

