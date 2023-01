Guerriglia alla manifestazione degli anarchici per Cospito | scontri con la polizia

Leggi su iltempo

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ancora proteste in solidarietà con Alfredo. Circa un centinaio dihanno manifestato a Roma, in piazza Trilussa (Trastevere), contro il 41 bis e a favore dell'anarchico detenuto da oltre 10 anni al Bancali di Sassari per la gambizzazione dell'allora ad di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi. I manifestanti hanno esposto diversi striscioni per, in sciopero della fame da tre mesi. Esponente della Federazione anarchica informale,è anche accusato di strage per due ordigni esplosi nei pressi della scuola allievi carabinieri di Fossano (Cuneo) nel 2006, che non provocarono feriti. Per lui e per altri «prigionieri» è stata organizzata la mobilitazione di oggi. Che è sfociata in episodi di violenza. Un gruppo di manifestanti ha tentato di forzare il cordone delle forze dell'ordine che ...