«Guerra Usa-Cina nel 2025» | la previsione del generale americano contenuta in un memorandum riservato

(Di sabato 28 gennaio 2023) Gli Stati Uniti potrebbero ritrovarsi in unacon laentro due anni: a lanciare l'allarme, in un rapporto confidenziale, è Mike Minihan, capo dello US Air Mobility Command. Intanto Xi Jinping incarica il suo ideologo di trovare una nuova idea per la riunificazione di Taiwan

Ucraina, feroci combattimenti a Vugledar
Russia, Ryabkov incontrerà l'ambasciatrice
Scholz: "Non si deve arrivare a una tra Russia e Nato"
Ucraina, Madrid: "Leopard a ...
i leader latinoamericani mostrano schiena dritta e rifiutano di coinvolgere i propri paesi e popoli nella

La guerra in Ucraina fa volare l’export di armi Usa (+49%). Il colosso Lockheed Martin: “Pronti a… Il Fatto Quotidiano

Ucraina, guerra dopo carri armati di Usa e Germania Limes

Ucraina, Lucio Caracciolo: "La guerra tra USA e Russia diventa sempre più diretta. Metà NATO vuole la sconfitta di Putin" La7

Cina-Usa, tornano le sanzioni per la guerra in Ucraina. Asia cauta Milano Finanza

«Guerra Usa-Cina nel 2025»: la previsione del generale americano in un memorandum riservato Corriere della Sera

