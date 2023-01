“Guerra tra gli Stati Uniti e la Cina nel 2025” | la previsione del generale americano in un documento dell’Air Force

(Di sabato 28 gennaio 2023) “Spero di sbagliarmi, ma il mio istinto mi dice che combatteremo nel“. È ladelMichael Minihan, che ipotizza unatra glie lanel giro di due anni, a causa dell’invasione cinese di Taiwan. Il monito è contenuto in un memo per i sottoposti che porta la data del primo febbraio, già distribuito tra i comandanti del reparto e confermato da un portavoce. Minihan è capo dell’’Air Mobility Command’, che sovrintende alla flotta degli aerei da trasporto e da rifornimento. L’allarme arriva alla vigilia della visita indel segretario di StatoAntony Blinken, la prima di un membro dell’amministrazione Biden, ...

