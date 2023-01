Gravina su Tavecchio | «Ci lascia un amico dalle grandi qualità umane»

(Di sabato 28 gennaio 2023) Gabriele, presidente della FIGC, ha ricordato Carlo. Sarà disposto un minuto di silenzio prima di tutte le gare del fine settimana Gabriele, presidente della FIGC, ha ricordato Carlo. Ecco le sue parole al sito ufficiale della Federazione. PAROLE – «Sono profondamente addolorato per la scomparsa di un vero appassionato di calcio come Carlo, ciun, molto impegnato nel sociale, e un dirigente preparato, che ha saputo dare voce e dignità alle società dilettantistiche e che non ha mai rinunciato a innovare. L’impulso allo sviluppo del calcio femminile in Italia attraverso il connubio con i club professionistici ...

