Grave lutto a DAZN | morto ex calciatore e voce del calcio | FOTO

(Di sabato 28 gennaio 2023) In attesa della nuova giornata dei campionati europei, il mondo delè sconvolto per unaperdita. Un gravissimosi è registrato anche nel mondo del giornalismo. E’a soli 24 anni Christian Scherpe,e giovanedelin Germania. La conferma è arrivata direttamente da, sul sito ufficiale. “Un dolore immenso, per una perdita improvvisa che colpisce la famiglia di. Christian Scherpe, giovane telecronista tedesco, è scomparso all’improvviso: aveva appena 24 anni. Era una delle voci diGermania, da fine dicembre aveva raccontato la Liga spagnola”. “Siamo scioccati e profondamente rattristati dalla morte del nostro meraviglioso collega e commentatore Christian Scherpe ...

Una perdita grave per la famiglia, gli amici e una comunità studentesca ... esprimendo le nostre più sincere condoglianze per questo profondo momento di lutto e per questa vita spezzata così ...ROMA - Una notizia a cui nessuno voleva credere. Si è spento a soli 24 anni Christian Scherpe, giovane calciatore e giovane voce del calcio in Germania. Questo ragazzo che aveva una sconfinata passion ...