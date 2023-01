Grande Fratello Vip | Antonino Spinalbese confessa quanto spende per gli outfit della figlia | “Poi li butto dopo 3 settimane”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 gennaio 2023) Si sa, le figlie sono le cocche del papà. Basta un loro sorriso a far sciogliere il cuore del proprio genitore, o come nel caso di, a farre grosse cifre per abitini e tutine. A far discutere è proprio un’affermazione del parrucchiere dei vip riguardo agli abiti che compra alla sua piccola Luna Marì, la bimba avuta con l’ex compagna Belen Rodriguez. Durante una conversazione con alcuni coinquilini nella casa delVip, Nicol e Andrea,ha infatti rivelato: “Io a miafaccio deglicome se stessi vestendo me. È pazzesca.. una fi**a”. Parole che hanno suscitato tenerezza nei vipponi e che hanno voluto saperne di più. “Mamma mia, dovreste vedere quei vestitini che belli e poi quando vedi tutti ...