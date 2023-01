Graduatorie GPS | quando il Ministero riconosce l’abilitazione specializzazione il docente ha diritto alla prima fascia | anche durante l’anno scolastico

(Di sabato 28 gennaio 2023)GPS: dpubblicazione dell'OM n. 112 del 6 maggio 2022 all'attribuzione delle supplenze ancora residue. Otto - nove mesi difficili, dcompilazione della domandascelta delle scuole in cui comparire in graduatoria di istituto, alle preferenze per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2023, nel mezzo l'algoritmo con tanti errori e problematiche che hanno reso controversa la procedura, fino a far invocare addirittura il ritorno a convocazioni in presenza. L'articolo .

...potranno essere o meno sanzioni per una eventuale supplenza accettata pur essendo presenti in, ... È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tagdi istituto e SupplenzeNB Alcune province hanno ormai esaurito lee l e c onvocano dadi istituto anche per supplenze al 31 agosto o 30 giugno LE LIBERATORIE Si tratta degli ultimi giri dell'algoritmo. Ecco ...

Graduatorie GPS 2023, si potranno scegliere di nuovo massimo 150 preferenze ma non le venti scuole delle graduatorie di istituto Orizzonte Scuola

Graduatorie GPS 2023, si potranno aggiornare i punteggi Orizzonte Scuola

QUANDO CI SARA' IL PROSSIMO AGGIORNAMENTO ... flp scuola foggia

Supplenze da GPS Roma, via libera allo scorrimento delle Graduatorie di Istituto (NOTA) Scuolainforma

Graduatorie GPS, quando si possono inserire invalidità civile e legge 104 Orizzonte Scuola

Una procedura straordinaria per assumere dalle GPS nel prossimo anno scolastico: l'ipotesi prende piede. L’ipotesi di fare assunzioni straordinarie da GPS per il prossimo anno scolastico sembra piacer ...Graduatorie GPS per l'anno scolastico 2023/24: massima attenzione dopo i problemi causati dall'algoritmo (la procedura informatizzata di attribuzione delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno). Sarà po ...