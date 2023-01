Governo | Berlusconi | “Forza Italia indispensabile per centrodestra” – Video

Leggi su italiasera

(Di sabato 28 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Come sapete, la coalizione delche noi abbiamo fatto nascere nel 1994, quasi trent’anni fa, è composta da anime differenti, ma ognuna necessaria per avere unvincente sul piano politico e sul piano dei numeri”. Così, in unpubblicato su Facebook, Silvioparla del ruolo degli azzurri nell’attuale esecutivo. “Noi di– spiega ancora– nella coalizione rappresentiamo l’anima piùdi tutte, perché non esisterebbe undi, in un grande Paese europeo come l’, senza i liberali, senza i cattolici, senza i garantisti. In una parola, non esisterebbe undi ...