Golf | PGA Tour | Rahm | Finau e Morikawa inseguono Ryder nell’ultimo giorno del Farmers Insurance Open

Leggi su oasport

(Di sabato 28 gennaio 2023) Si preannuncia un ultimo giro ad altissimo tasso spettacolare al2023. Sul percorso di Torrey Pines a San Diego, in California, la tavola è apparecchiata per le ultime diciotto buche e tutto può ancora accadere. In testa alla classifica troviamo ancora Sam, ma la sua leadership è attaccata da diversi atleti estremamente pericolosi.non ha vissuto un terzo giro particolarmente esaltante, chiudendo in 72 colpi e dunque pari al PAR. Il suo punteggio entrando nel quarto ed ultimo round è lo stesso -12 con cui aveva finito il secondo giro. Una giornata con appena un birdie ed un bogey sul South Course gli permette comunque di mantenere la leadership. In seconda piazza troviamo un Jonin grande rimonta, col punteggio di -10. Dopo un inizio difficile, ...