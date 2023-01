Giustizia | Roia tribunale Milano | ' più assoluzioni per processi istruiti male' '

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 gennaio 2023), 28 gen. (Adnkronos) - "Si è ulteriormente sviluppato il fenomeno delledeiche giungono a dibattimento non adeguatamente" dalla procura "con conseguente necessità di supplire con una istruttoria dibattimentale più gravosa". E' quanto emerge nella relazione del presidente facente funzioni deldiFabionella relazione diffusa in occasione della cerimonia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Nel documento si evidenzia come "il problema della prescrizione riguarda settori, quale quello delle contravvenzioni, caratterizzati dal fatto che alcuni procedimenti pervengono alad anni di distanza dalla commissione dei fatti". Inoltre si segnalano "mancati adempimenti dell'ufficio del pm ...