Giustizia | Pg Palermo | ' non bastano le declamazioni nelle pubbliche manifestazioni' **

(Di sabato 28 gennaio 2023), 28 gen. (Adnkronos) - "Vogliamo un servizio giustizia che sia uno dei cardini attraverso cui realizzare una società di eguali, non solo declamatama davvero realizzata, in ossequio all'art.3 della Costituzione". Così la Procuratrice generale diLia Sava nel suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario.

E' stata annullata la condanna inflitta all'ex giudice non togato del Cga di, Giuseppe Mineo. Il mero ritardo nel depositare le sentenze, secondo le Sezioni Unite Civili ...di......Sicilia che si terrà il 31 gennaio e 1 febbraio all'Hotel Saracen di Isola delle Femmine (),... Nel corso del congresso sono in programma tavole rotonde sui temi dellasociale, dello ...

**Giustizia: Pg Palermo, ‘non bastano le declamazioni nelle ... Il Sannio Quotidiano

Palermo, al palazzo di giustizia una targa per Antonino Giannola, il primo magistrato ucciso e dimenticato La Repubblica

Il presidente della Corte d'Appello: "La cattura di Messina Denaro apre scenari investigativi straordinari" PalermoToday

La giustizia divide la destra. Su cimici e abuso d’ufficio FI riscrive l’agenda Meloni la Repubblica

“Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1,17) – Ufficio ... Ufficio Stampa

All'apertura dell’anno giudiziario, le toghe sono allarmate da “riforme gravide d’incertezza”. La frattura a destra frena Nordio.Nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, Matteo Frasca mette però in evidenza come "la mafia non è sconfitta" e definisce "inquietante" la rete di protezione di cui ha goduto l'ex su ...