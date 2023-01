Giustizia | avvocati Milano | ' riforma Cartabia come bisturi su contraddittorio'

(Di sabato 28 gennaio 2023), 28 gen. (Adnkronos) - Con la"ilha inciso sui tempi morti, ma, purtroppo, anche sul: talvolta brutalmente, amputando qua e là il confronto orale e rendendo accidentata la via delle impugnazioni". E' uno dei passaggi dell'intervento del presidente dell'Ordine deglidi, Vinicio Nardo in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. "La sfida è rifiutare la'sbrigativa', e non è l'unica del futuro" conclude.

Alla cerimonia, in un'affollata Aula 1 "Mario Amato" al quinto piano del Palazzo diad ... il neo presidente del Consiglio dell'Ordine deglidi Ancona Gianni Marasca. Il presidente ...Lo scopo del vertice è quello di far conoscere nei dettagli - e, soprattutto, da addetti ai lavori come gli" le gravi conseguenze che ha provocato la riforma nel Sistemae i ...

Giustizia: Masi (Cnf), bilancio negativo, avvocati ai margini NT+ Diritto

Giustizia: Marasca presidente ordine Avvocati Ancona Agenzia ANSA

Giustizia, Nordio: "Prima di ogni riforma ascolteremo magistrati e avvocati" Adnkronos

Iran, continua la repressione contro le famiglie dei manifestanti, gli avvocati vengono arrestati per impedir… la Repubblica

Avvocati, il bilancio del presidente Cassi "Sistema giustizia sempre più complicato" LA NAZIONE

la migliore fruibilità del servizio giustizia per avvocatura e utenti. I candidati che accompagnano il capolista sono gli avvocati Mario Palmirani (che ha preso la parola durante la presentazione per ...RESANA - «Ci avevo parlato al telefono alla fine della scorsa settimana, quando aveva saputo che non gli sarebbe stato rinnovato il contratto. Era disperato, ma non mi sarei mai aspettato ...