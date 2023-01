Giorno della Memoria | Ligabue canta «Auschwitz – La canzone del bambino nel vento» di Guccini – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 28 gennaio 2023) In occasione del, celebrata oggi 27 gennaio,ha condiviso unsui suoi social in cuie suona una partedelneldi. Non è la prima volta cherende omaggio al notoutore modenese per ricordare gli orrori dell’Olocausto: più volte in questi anni hato il brano in questione sul palco e in radio. In, viene trattato il tema dello sterminio degli ebrei e chi parla è unche «con altri cento muore passando per il camino e ora è nel». Una ...