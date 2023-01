Giornata Memoria | Mattarella | mai più Italia razzista Meloni | Shoah abisso umanità

(Di sabato 28 gennaio 2023) Indiversi appuntamenti: in mattinata si è tenuta la celebrazione al Quirinale. "Il sistema di Auschwitz fu l'estrema conseguenza di tossine letali che circolarono avvelenando i popoli, offuscando le menti, rendendo aridi cuori e sentimenti", ha detto: "rappresenta l'dell'”. Netanyahu: “Resteremo vigili e non permetteremo che l'Olocausto si ripeta". Papa: “Dissipare le radici di odio e violenza”

Ad ogni 27 gennaio, ricorrenza delladella, prevale quindi il ricordo della Shoah, termine che vuole indicare lo sterminio di sei milioni di esseri umani di religione ebraica.

Il 27 gennaio in tutto il mondo si celebrerà il Giorno della Memoria, una data simbolica per ricordare le vittime del nazismo. Il brutale terrore nazista prese di mira milioni di persone a motivo dell ...NewTuscia – VITERBO – Il Giorno della Memoria si celebra ogni 27 gennaio, a livello internazionale, per commemorare le vittime della Shoah. Numerose le iniziative dedicate al ricordo del genocidio e ...