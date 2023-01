Giorgia Meloni in Libia | «Basta migrazioni illegali | è tema Ue Italia hub energetico per l' Europa» Eni | progetto gas | investimento da 8 miliardi

C'è il dossier immigrazione al centro dell'incontro svoltosi sabato 28 gennaio a Tripoli, in Libia , tra il presidente del Consiglio,, e il premier del governo di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba. Il premier in Libia . Energia e migrazioni . Maxi - accordo dell'Eni . Il premier in Libia. Il Presidente ...Per la prima voltasi trova a fare una campagna elettorale da Palazzo Chigi: "Mi regolerò come hanno fatto i miei predecessori", aveva detto a chi le chiedeva se si sarebbe spesa in ...

Giorgia Meloni, la profezia di Pasquino: "Cosa accadrà alle Regionali" Liberoquotidiano.it

Giorgia Meloni: «Temo sempre di non essere all’altezza, così studio. Il mio compagno Nessun fastidio per il... Corriere della Sera

Ci mancavano solo gli atti osceni… Meloni “fugge” dai guai della maggioranza e si concentra sui dossier esteri Tiscali Notizie

In missione in Libia per affrontare il nodo migranti, Giorgia Meloni parla dell'intensificazione della cooperazione con Tripoli per contrastare le migrazioni irregolari. E, dopo il vertice con il prim ...Giorgia Meloni vola in Libia con l’amministratore delegato di Eni, che firma un maxi-accordo da otto miliardi di dollari sul gas ...