Giorgia Meloni | il compagno Andrea rompe il silenzio sulla vita privata | “Lo fa ogni giorno”

(Di sabato 28 gennaio 2023)è la prima donna premier italiana. Da otto anni ha una solida relazione con il fidanzato Andra Giambruno, Ma cosa ha detto luidella compagna?ha vinto le elezioni il 25 settembre e dal 22 ottobre scorso è alla guida del Paese. Un impegno che ha certamente stravolto la suafamiliare.Giambruno e- (Ilovetrading), il fidanzato non ha taciuto nienteha dedicato tutta la suaalla politica, fin da giovanissima infatti si è impegnata in questo ambito diventando responsabile nazionale di Azione Studentesca nel ...

Il primo ministrolo vestirebbe volentieri "Oggi ho altre priorità. Ho vestito moltissime donne importanti, italiane e straniere. Questo gioco non mi diverte più così tanto, forse ...Hai scelto di fare politica e candidarti alla regionali lombarde con, ti sei pentito 'Al contrario, sono felicissimo e la continuo a ritenere la leader più abile. Io non vedo altri. ...

Sondaggi politici, il partito di Meloni continua la discesa, si ferma sotto la soglia del 30% la Repubblica

Agli italiani piace: promossi i primi tre mesi del governo Meloni ilGiornale.it

Cosa pensano gli italiani del governo Meloni Today.it

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si recherà sabato a Tripoli, in Libia, dove la compagnia petrolifera italiana ENI e la National Oil and Gas Company (NOC) libica firmeranno un accordo per ga ...Oggi la premier a Tripoli. Troverà le sabbie mobili di un Paese diviso, controllato da clan e uomini coinvolti in traffici illeciti. Ma ci sono 8 miliardi di ragioni per fare questo viaggio ...