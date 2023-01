Giorgetti | Bollette giù del 40 per cento La Lega di Salvini continua la sua operazione rilancio

(Di sabato 28 gennaio 2023) E’ la prima promessa importante tanto che il termine usato è “contiamo di farlo”. A Milano, il ministro dell’Economia, Giancarlo, a margine di un’iniziativa a favore del candidato presidente dellain regione, Attilio Fontana, ha annunciato che “da inizio febbraio ladel gas potrebbero scendere del 40 per”. La frase esatta di: “Non voglio dire cose che poi non si verificheranno, ma contiamo che da inizio febbraio i costi del gas possano scendere del 40 peranche in bolletta”. In realtà il taglio, se ci sarà, lo deciderà Arera (organismo indipendente) e dovrebbe interessare gli utenti del mercato tutelato e riguardare i consumi di gennaio. Arera calcola i prezzi mese per mese sul gas diversamente da quanto accade per l’energia elettrica (il ...

