GiòNà | evento all’Istituto Don Bosco Salesiani di Napoli

Leggi su ildenaro

(Di sabato 28 gennaio 2023) Martedì 31 gennaio 2023, in occasione della festa di San Giovanni, patrono dei giovani, presso il DonDi, sito in via Donn. 8, si svolgerà l’denominato. Giò come giovani ma anche come Giovanni, essendo il santo dei giovani e Nà come, la nostra amata città che ha bisogno dei giovani e di un “esercito” di educatori per il suo riscatto, perché siamo convinti che educare è disarmante. Per celebrare il Santo della pedagogia del Sistema Preventivo, Martedì 31 dalle ore 15:00 alle ore 18:00, il Donaccoglierà circa 500 ragazzi provenienti da tutta la Città. Per l’occasione sono stati coinvolti i Laboratori di Educativa Territoriale e i Centri Diurni ...