Gioco d’azzardo | “l’eroina del terzo millennio” tiene in ostaggio il litorale pontino

(Di sabato 28 gennaio 2023) Gaeta – L’azzardo continua ancora ad essere una forte causa di disagio economico e sociale delle famiglie residenti nei 17 Comuni all’interno dell’Arcidiocesi di Gaeta (Ausonia, Coreno Ausonia, Santi Cosma e Damiano, Castelforte, Minturno, Spigno Saturnia, Formia, Ponza, Ventotene, Gaeta, Itri, Campodimele, Sperlonga, Fondi, Monte San Biagio, Lenola, Pastena), come rappresentato dai dati pubblicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativi all’anno 2021. La Chiesa di Gaeta, che da tempo ha colto la gravità delle conseguenze derivanti dalla patologia da, attraverso la Caritas si sta adoperando per contrastare l’elevata diffusione e per promuovere la consapevolezza che l’azzardo è “del”. Nei suddetti Comuni la media della giocata pro capite nel 2021 è ...