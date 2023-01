Giaccherini ricorda Tavecchio | «Nel ritiro a Montpellier giocavamo a bocce e biliardo Un modo per stemperare la tensione»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 28 gennaio 2023) Emanuele, ex giocatore della Juve e della Nazionale, ha parlato a Sportitaliando CarloEmanuele, ex giocatore della Juve e della Nazionale, ha parlato a Sportitaliando Carlo. Le sue dichiarazioni: Il ricordo che ho diè un ricordo bello, perché fu con noi nella spedizione del 2016, è sempre stata una persona molto simpatica, una persona che ci teneva a stare accanto alla squadra. Gli piaceva tanto giocare giocare ae con letantissimo anche dopo gli allenamenti tutti insieme in. Abbiamo fatto tantissime partite, scherzavamo, ridevamo… quindi era anche un ...