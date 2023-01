GF Vip | Stefano Fiordelisi contro il reality | scatta la denuncia

Fiordelisi , padre di Antonella , non poteva restare in silenzio di fronte a quello che sta ... con la quale ha voluto lanciare un altrettanto esplicito attacco alla produzione del GF, il ......(Getty) Esti Maxine Stephens è solo una dei tanti babyattesi per il nuovo anno. Pochi giorni fa sono nati anche Noa Alexander, primogenito della cantante Bianca Atzei e del compagno...

Gf Vip 7, il padre di Antonella Fiordelisi si scaglia contro il reality Isa e Chia

Edoardo Donnamaria minaccia di lasciare il GF Vip 7: la dura ... Tvpertutti

Antonella Fiordelisi, il papà attacca il GF Vip: “Ecco quando vale il ... Televisionando

Gf Vip, Stefano Fiordelisi attacca la Murgia e De Donà ma il web si scatena: ecco il motivo ilmattino.it

Il papà di Antonella Fiordelisi offende una concorrente del GF ... Fanpage.it

Oppure quando raccontava orgoglioso degli incontri romani «estorti» ai vip dello spettacolo ... con Enrica Bonaccorti, il giornalista Pierguido Cavallina, Roberto Ferrante, Stefano Ribaldi.... ma ...Risvolti importanti al Gf Vip. Edoardo Donnamaria sembra essere sempre più provato dalla relazione con Antonella Fiordelisi : sta avendo un fortissimo impatto sulla sua salute mentale e fisica. E a co ...