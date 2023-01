Sono di nuovo ai ferri corti Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi . La coppia nata all'interno del Gfche, dopo la rottura delle scorse settimane non riescono ad avere un rapporto pacifico. Durante un gioco con gli altri concorrenti, Edoardo, improvvisamente, si alza per allontanarsi. Antonella lo ...L'ex tronista e la bella venezuelana non riescono a trovare un punto d'accordo Nella Casa del ' Grande Fratello' nuovatra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli . Non è la prima volta che i due si scontrano con toni durissimi, ma stavolta il loro rapporto sembra essere davvero arrivato al capolinea. Al ...

"Grande Fratello Vip", nuova lite tra Daniele e Oriana: rapporto chiuso TGCOM

Lite furiosa tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli al GF Vip: Ti ... Fanpage.it

Daniele Dal Moro, lite furiosa e urla contro Oriana Marzoli: "Tu sei... Mediaset Infinity

Gf Vip, Antonella Fiordelisi e l'assorbente: scoppia la lite con Donnamaria Corriere dello Sport

Gf Vip, lite furiosa tra Eodardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: «Sei finta». E lei scoppia a piangere leggo.it

La coppia nata all'interno del Gf Vip che, dopo la rottura delle scorse settimane non riescono ad avere un rapporto pacifico. Durante un gioco con gli altri concorrenti, Edoardo, improvvisamente, si ...Nella notte si è scatenato il panico al Gf Vip! All’improvviso, mentre era in corso l’ennesima lite di coppia tra Antonella ed ...