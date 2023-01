GF Vip 7 | torna il doppio appuntamento settimanale | ecco quando

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 28 gennaio 2023) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7, i vipponi sono ancora ignari del fatto che a breve tornerà ilcon il reality show di Canale 5. Sì, perché da una sola puntata– quella tradizionalmente in onda il lunedì sera, in prima serata su Canale 5 – si tornerà a due puntate. La seconda puntata non andrà in onda di venerdì come successo a dicembre, bensì il giovedì, sempre in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset. Grande Fratello Vip 7,ilMa la sorpresa più grande è che il primocon il GF Vip 7 è previsto per giovedì 9 febbraio 2023, ovvero durante la settimana sanremese,il reality show di Alfonso Signorini si scontrerà ...