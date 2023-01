Gf Vip 7 | tempo di chiarimenti per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli | “Sono inca**ato perché stiamo bene e mi dispiace…”

(Di sabato 28 gennaio 2023)stati giorni difficili perDal. La coppia, dopo essersi avvicinata nelle ultime settimane, scambiandosi effusioni e parole carine, dopo la puntata andata in onda lo scorso lunedì non si è più rivolta la parola. All’influencer venezuelana nonandate giù alcune esternazioni dell’ex tronista di Uomini e Donne, il quale, dal canto suo, le ha fatto presente di non aver gradito il suo atteggiamento all’interno della Casa. Secondo il Vippone, lavuole “una storia ai fini del reality”. Nelle ultime ore i due hanno provato a chiarirsi.Dalle ha spiegato i motivi per cui ha dei due riguardo la loro frequentazione. Aggiungendo di essere stato male in questi giorni e preferiva rimanere ...

Ma dunque, quale sarà il suo destino in merito alla presenza nel reality A quanto pare la Berti non sarà più, in futuro, opinionista del GF. L'intenzione è quella di fare ritorno a Cheche ......personali ma anche per la miracolosa remise - en - forme che il giovane pubblicizza dasui ...in passato ha confessato di aver fatto - con scarso successo - il provino per il Grande Fratello. ...

Shopping e passeggiate, ecco cosa fanno i vip nel tempo libero TGCOM

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sempre più distanti ... Grande Fratello

Gf Vip 7, tempo di chiarimenti per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli Isa e Chia

GF VIP, Antonino sbotta contro Oriana: “Fino a poco tempo fa ti ... Il Pallone Gonfiato

Nikita Pelizon: "Antonella, il tempo è tutto" - Grande Fratello VIP ... Grande Fratello

Opinionista via dal GF Vip: ritorno alle origini, in che rapporti è con Signorini e con la collega. Terminata la sua esperienza a MediasetNel corso della notte nella Casa del GF Vip 7 si è verificato (seppur per poco) un blackout. Come mostrato da questi video i ragazzi si trovavano serenamente a chiacchierare, chi in veranda e chi in ...