Gf Vip 7 | Orietta Berti tornerà come opinionista il prossimo anno? La risposta eloquente

(Di sabato 28 gennaio 2023) In occasione dei suoi 80 anni che compirà il1 giugno,ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine de La Repubblica. L’attualedel Gf Vip 7 sta vivendo una seconda giovinezza. Il motivo? Ce lo spiega direttamente lei! Non riesco a stare ferma, i miei collaboratori htante cose da propormi. In estate farà dei concerti. Dico no solo quando sono cose troppo impegnative, il teatro ad esempio. Nel corso dell’intervista, la cantante ha parlato del suo rapporto con Alfonso Signorini: Mi trovo bene, è buono, religioso, andiamo d’accordo. Mi trattauna di famiglia. Con Sonia Bruganelli siamo amiche, io voglio salvare quello lì, lei quello là. Ridiamo. E su Fabio Fazio Sono stata con Fabio tanti anni, tornerò da lui. Intanto devo andare a ...

Quindi quali saranno adesso i piani diL'abbandono del Gf. La posizione dell'artista è stata chiarita da lei stessa nel corso di un'intervista con La Repubblica. La Berti ha sfruttato l'...Commenta per primo Opinionista del Grande FratelloBerti ha lanciato una frecciativa al programma perché Mediaset non le avrebbe dato l'ok per andare al Festival di Sanremo: 'Mi fanno andare da Fazio ma non a Sanremo - spiega la diretta ...

Orietta Berti lascerà il Gf Vip: ritorno in Rai all'orizzonte Libero Magazine

Grande Fratello Vip, Orietta Berti verso l'addio al reality show: 'Tornerò da Fabio Fazio' Blasting News Italia

Orietta Berti lascia il GF Vip il prossimo anno: la conferma Novella 2000

Gf Vip 7, Orietta Berti tornerà come opinionista il prossimo anno Isa e Chia

Chi sono Le Deva ospiti GF VIP Componenti, significato, Orietta Berti Tag24

Insomma, sembra che La Berti non farà il bis negli studi Mediaset, preferendo ritornare al suo ruolo come volto fisso del celebre Tavolo di Che Tempo Che Fa. Probabilmente la cantante non avrà amato ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...