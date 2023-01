Getafe-Real Betis sabato 28 gennaio 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici Gara delicata al Coliseum

Leggi su infobetting

(Di sabato 28 gennaio 2023) Nonostante i progressi mostrati al Nou Camp, ilha incassato la terza sconfitta consecutiva a Barcellona: gli Azulones hanno solo 17 punti e sono in piena bagarre salvezza, appaiati a Celta e Valladolid. Per gli uomini di Quique la prossimasarà piuttosto calda: si gioca ale in visita arriva ilInfoBetting: Scommesse Sportive e