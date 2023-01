Gerusalemme | sparatoria davanti a una sinagoga | sette morti | Ucciso l' aggressore

Attacco a, festeggiamenti in diverse città palestinesi ucciso l'aggressore, spari vicino a una sinagoga Ad Algeciras Spagna, assalta chiese armato di machete: un morto SIAMO ...A Gaza sono andati in scena dei festeggiamenti per l'attentato vicino a una sinagoga a. Un palestinese ha ucciso otto persone e ne ha ferite dieci in una. Poi è stato colpito a morte dalle forze di sicurezza di Israele. L'attacco è stato rivendicato da Hamas: 'È ...

Gerusalemme, strage in sinagoga: uccise sette persone. La Jihad: “Vendetta per Jenin” la Repubblica

Attentato a Gerusalemme, spari davanti a una sinagoga: almeno sette morti Corriere della Sera

Gerusalemme: 8 morti nella sparatoria, ucciso assalitore Agenzia ANSA

Gerusalemme, sparatoria vicino a una sinagoga: almeno sette morti La Gazzetta dello Sport

Gerusalemme: tv, sparatoria in due fasi, morti salgono a 8 - Ultima Ora Agenzia ANSA

Almeno 7 persone sono state uccise in una sparatoria nel quartiere di Neve Yaakov, rione ortodosso di Gerusalemme, vicino a una sinagoga. Lo riportano la polizia e fonti mediche citate dai media.Un nuovo attentato ha colpito Israele nel tardo pomeriggio di oggi. Un assalitore, secondo fonti delle forze di sicurezza citate dai media locali, ha iniziato a sparare in prossimità di una sinagoga ...