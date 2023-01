Un altro attacco fuori da una sinagoga aest,persone ferite Un uomo armato ha aperto il fuoco aest, ferendo almenopersone. Lo riferisce il servizio di soccorso ...Nelle ultime ore, presso le mura della città vecchia diun "terrorista" palestinese di 13 anni ha feritoisraeliani, padre e figlio. Il "terrorista" è stato a suo volta ferito ...

Nuovo attacco a Gerusalemme: due feriti, fermato un 13enne RaiNews

Gerusalemme: tv, sparatoria in due fasi, morti salgono a 8 - Ultima Ora Agenzia ANSA

Gerusalemme, due feriti in nuovo attacco: autore è 13enne palestinese Adnkronos

Gerusalemme, due israeliani feriti in un nuovo attacco: 42 arresti dopo l'attentato in Sinagoga ilmessaggero.it

Gerusalemme, altro attentato: due israeliani feriti, l'autore è un 13enne TGCOM

Nelle ultime ore, presso le mura della città vecchia di Gerusalemme un "terrorista" palestinese di 13 anni ha ferito due israeliani, padre e figlio. Il "terrorista" è stato a suo volta ferito ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...