Gerusalemme | dopo l’assalto di Israele continuano le rappresaglie | 13enne palestinese ferisce due israeliani

(Di sabato 28 gennaio 2023) Prima l’irruzione delle forze israeliane nel campo profughi di Jenin, poi la vendetta dell’attacco alla sinagoga per la quale Hamas ha esultato. Ma innon c’è tregua. Un attacco a colpi di arma da fuoco è avvenuto a, alle pendici delle mura della Città vecchia nel rione a popolazione mista di Silwan (Città di Davide). Due, padre e figlio, sono stati feriti da undi 13 anni residente aest, poi “neutralizzato” dalla polizia. L’emittente Kan lo ha identificato come Muhammad Aliyat. Le persone rimaste coinvolte nell’agguato, avvenuto 14 orequello condotto presso una sinagoga, sono un ragazzo di 22 anni definito “in condizioni gravi” e un 45enne. Entrambi sono stati portati in ospedale. Anche in questo caso il portavoce del ...

... ulteriore segnale dell'escalation di tensione nell'area,la strage in sinagoga che ha ... Il giovane, gravemente ferito, è un residente diest. La polizia sta ora cercando di capire se ...L'attacco è avvenuto in viale Neve Yaakov, in un quartiere di coloni ebrei aEst, poche oreil bombardamento israeliano nella Striscia di Gaza in risposta al lancio di razzi dall'...

Nuovo attacco a Gerusalemme: due feriti, fermato un 13enne RaiNews

Gerusalemme, attentatore 13enne ferisce due israeliani. 42 arresti per l’assalto alla sinagoga Il Sole 24 ORE

Gerusalemme, dopo l’assalto di Israele continuano le rappresaglie: 13enne palestinese ferisce due… Il Fatto Quotidiano

Attentato a Gerusalemme. Il video delle forze israeliane in allerta RaiNews

Ancora sangue a Gerusalemme RSI.ch Informazione

In Israele non c'è tregua. Un nuovo attacco dopo l'attentato alla sinagoga e l'irruzione nel campo profughi di Jenin ...Un palestinese di 13 anni ha aperto il fuoco fuori dalla Città vecchia di Gerusalemme ferendo due civili israeliani. È stato colpito e ferito da civili armati. Padre e figlio di 45 e 22 anni sono in ...