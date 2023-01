Gerusalemme | attacco palestinese | 7 morti Ucciso l’assalitore

Venerdì 27 gennaio in uncon armi da fuoco nei pressi di una sinagoga in un quartiere aest sono stati uccisi sette israeliani e altri tre feriti. Un uomo armato è stato ucciso dalla polizia. Secondo il ..., festeggiamenti in diverse città palestinesi ucciso l'aggressore, spari vicino a una sinagoga Ad Algeciras Spagna, assalta chiese armato di machete: un morto SIAMO ...

ROMA (ITALPRESS) - Attentato terroristico a Gerusalemme, nel quartiere di Neve Yaakov ... L'uomo è stato ucciso dalle forze di sicurezza mentre tentava la fuga in auto. Dopo l'attacco si sarebbero ...L’attacco, avvenuto nel Giorno della Memoria dell’Olocausto ... Netanyahu ha rilevato che, quello accaduto in serata a Gerusalemme Est, è stato «uno dei peggiori attacchi degli ultimi anni». Netanyahu ...