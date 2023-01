Gerusalemme | attacco fuori da sinagoga | almeno 7 morti ' Attentatore è palestinese'

(Di sabato 28 gennaio 2023) Cisgiordania, l'esercito israeliano entra a Jenin. Uccisi 9 palestinesi Video : Cisgiordania, attacchi aerei di Israele sulla Striscia di Gaza Video : Scontri in Cisgiordania, nove palestinesi uccisi ...

Cisgiordania, l'esercito israeliano entra a Jenin. Uccisi 9 palestinesi Video : Cisgiordania, attacchi aerei di Israele sulla Striscia di Gaza Video : Scontri in Cisgiordania, nove palestinesi uccisi ..., festeggiamenti in diverse città palestinesi ucciso l'aggressore, spari vicino a una sinagoga Ad Algeciras Spagna, assalta chiese armato di machete: un morto SIAMO ...

Attacco a Gerusalemme, chi era l'attentatore Adnkronos

Spari alla sinagoga, sette morti a Gerusalemme. Ucciso l'assalitore AGI - Agenzia Italia

Attacco palestinese a Gerusalemme, almeno 7 morti. Ucciso l'assalitore Agenzia ANSA

Gerusalemme, 7 morti in un attacco vicino a una sinagoga: ucciso l’assalitore Il Fatto Quotidiano

Gerusalemme: 8 morti nell'attacco, ucciso assalitore Agenzia ANSA

Le reazioni Gli USA condannano l'«orribile» attacco terroristico a Gerusalemme est: lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato americano Vedant Patel, precisando che per il momento non sono ...Gerusalemme sotto attacco. Un palestinese ha aperto il fuoco, in pieno shabbat, sulla gente davanti a una sinagoga nel rione di Neve Yaacov a prevalenza ortodossa, lasciando a terra almeno 7 morti e u ...