Genoa-Pisa | Serie B | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ilcontinua il testa a testa a distanza con la Reggina per prendersi il secondo posto in solitaria e gettarsi all’inseguimento della capolista Frosinone. Al Ferraris, quest’oggi, arriva il, intenzionato a ritrovare i 3 punti dopo le ultime due uscite a secco di vittorie per allontanare la metà classifica e credere in qualcosa di più di un posto playoff. Il fischio d’inizio a, valevole per la 22esima giornata diB, è in programma alle ore 16:15 di questo pomeriggio. Il momento delle due squadre Archiviato il periodo no fra ottobre e dicembre costato la panchina a Blessin, da 6 giornate i padroni di casa hanno ricominciato a macinare gol e vittorie, riportandosi in zona promozione. Dall’arrivo di Gilardino alla guida dei rossoblu, infatti, i ...