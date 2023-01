Geisha moderna | spinge ad abbandonarsi all' amore | mantenendo viva la passione

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ogni anno è diversa. Quando ritorna è difficile riconoscerla. Venere in Pesci si diverte a mutare sembianze. Oggi si trova accanto a Mercurio in Capricorno, che la guarda con diffidenza. Sull’altro lato del Firmamento, Marte nel segno dei Gemelli la provoca con un seduttivo tira e molla. Lei non fa una piega. È a suo agio con tutti. È rara questa modalità sentimentale attraversata da un erotismo magnetico, mai “crudele” come potrebbe rivelarsi nella Venere scorpionica, troppo carica di sfide amorose. La costellazione dei Pesci: incisione colorata a mano di Sidney Hall da “Urania’s Mirror”, 1826 (foto Getty Images). Leggi anche › Oroscopo 2023. La parola alle stelle › Oroscopo dell’2023: le affinità tra i segni per il ...

