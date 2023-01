GdS – Skriniar | Galtier su Psg e Inter | “Mai parlato di rinforzo in difesa” Ma resta tutto aperto

(Di sabato 28 gennaio 2023) 2023-01-27 16:47:10 L’autorevole GdS: Parziale retromarcia del tecnico del Psg che smentisce di avere chiesto il difensore dell’: “Non so searrivi l’estate prossima, né se arriva quest’inverno. Ci sta lavorando la direzione sportiva. A noi serve un esterno d’attacco”-Psg, cambia. Almeno sul fronte della comunicazione. Così, dopo le varie dichiarazioni e i messaggi lasciati trapelare diessi incrociati, a smarcarsi da ogni impegno è lo stesso allenatore del club francese, Christophe: “Maidi rinforzi in, cerchiamo un esterno d’attacco”. STALLO — Insomma, a pochi giorni dalla chiusura del mercato, la situazione diventa meno chiara nel gioco triangolare tra il difensore, ...

Via subito o a giugno Secondo la Gazzetta dello Sport, la storia tra Skriniar e l'Inter ha il finale scontato, certo, però manca il fattore temporale. L'addio immediato costringerebbe i nerazzurri…