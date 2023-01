GdS – Brekalo-Fiorentina | è fatta – La Gazzetta dello Sport

Leggi su justcalcio

(Di sabato 28 gennaio 2023) 2023-01-27 19:56:07 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla: Accordo fatto: il croato firmerà il contratto con il club di Commisso fino al 2026 Ieri lo scatto decisivo, stamattina la chiusura e poco prima delle 18 l’arrivo a Firenze. Josipè atterrato nel tardo pomeriggio all’aeroporto fiorentino di Peretola con un volo privato da Zagabria dando ufficialmente il via alla sua nuova avventura in viola. Una trattativa nata da lontano che doveva concretizzarsi a parametro prima che ladecidesse di anticipare il tutto a gennaio. Anche per anticipare la concorrenza di altri club, vedi l’Udinese, che si erano fatti sotto. Fuori da tempo dalle rotazioni del Wolfsburg, società con cui non avrebbe rinnovato il contratto in scadenza il prossimo giugno, ...