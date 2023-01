Gay | papa Francesco | il “peccato” va valutato in base alle circostanze

(Di sabato 28 gennaio 2023) Dopo l'intervista all'Ap Bergoglio risponde alla richiesta di chiarimento del gesuita statunitense James Martin: nella morale cattolica c’è ilma c’è anche “la libertà” e “l'intenzione”. L'omosessualità "non è un crimine. È una condizione umana”

Il: "L'omosessualità non è un crimine, basta con i vescovi che discriminano i" domenico agasso 26 Gennaio 2023 La risposta autografa del, in spagnolo, è stata pubblicata sul sito di ......Brasile nel 2013 ('Se una persona èe cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla') è quella del Catechismo della Chiesa cattolica . Rispondendo a padre Martin, il...

