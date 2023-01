Gas | Giorgetti | «Da inizio febbraio i costi scenderanno del 40% anche in bolletta»  Meloni in Libia | investimento da 8 miliardi

(Di sabato 28 gennaio 2023) «Lavoriamo a meccanismo per premiare i virtuosi con meno consumi», ha confermato il ministro dell’Economia

... ma contiamo che da inizio febbraio i costi delpossano scendere di circa il 40%, anche in bolletta". Lo ha detto il ministro all'Economia, Giancarlo. 'Stiamo anche lavorando a un ......che da inizio febbraio' i costi delpossano scendere di circa il 40%, anche in bolletta. 'Stiamo anche lavorando a un meccanismo per il quale si paghi a un prezzo che - aggiunge- ho ...

Bollette a febbraio giù del 40%. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a un evento elettorale della Lega a Milano: «Non voglio dire cose che poi ...(Adnkronos) - ''Credo che all'inizio di febbraio le nuove tariffe per le bollette saranno il 40% in meno rispetto alle ultime...''. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a una ta ...