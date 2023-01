‘Gabbie salariali’ | un sistema discriminante Le città sono più care della provincia | in tutto il Paese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 gennaio 2023) Con una cadenza quasi periodica ritorna a far parlare di sé l’idea, neanche troppo originale, di istituire delle “gabbie salariali”. Risale ai primi anni del Secondo Dopoguerra e definiva diversi salari in ragione del “costovita” in altrettante zone, in cui ilrisultava suddiviso. Solo dopo imponenti mobilitazioni sindacali e operaie si mise in discussione questoritenutoin quanto a una stessa mansione faceva corrispondere diversa retribuzione; si ottenne l’abolizione nei primi Anni Settanta. Oggi qualcuno ripropone più o meno apertamente le “gabbie salariali”, come se fossero una panacea, con l’intento di ritocle retribuzioni di alcune categorie di lavoratori in funzione del costovita in certi territori del, dove è ...