(Di sabato 28 gennaio 2023) VALENCIA - Altro " show " in conferenza stampa di Gennaro. Il tecnico del Valencia , che già qualche giorno fa si era scagliatoi giornalisti per alcune domande, si è scontrato...

VALENCIA - Altro " show " in conferenza stampa di Gennaro. Il tecnico del Valencia , che già qualche giorno fa si era scagliato contro i giornalisti per alcune domande, si è scontrato contro uno giornalista alla vigilia della sfida contro il ...Quella sera fu una. Sapessi come andò a prendersi tutti i palloni che si potevano recuperare, ... E non dimenticare mai, figliolo: quando penserai a Lobotka pensa pure un poco a, ma non ...

Furia Gattuso contro il giornalista: "Ho una faccia di m... per un motivo" Corriere dello Sport

Gattuso è una furia in panchina: prende a calci la borsa delle bibite e striglia un suo giocatore Repubblica TV

Liga, Valencia: furia Gattuso contro Diakhaby dopo l'espulsione Tuttosport

Gattuso è una furia contro Diakhaby: calcio alla borsa e strigliata | VIDEO CalcioWeb

Gattuso è una furia: che strigliata a Diakhaby! Corriere dello Sport

Scontro in conferenza stampa tra il tecnico del Valencia ed un giornalista: ecco la reazione dell'ex centrocampista del Milan ...VALENCIA - "È la quarta volta che mi chiedi la stessa cosa". Si apre così la dura risposta in conferenza stampa di Gennaro Gattuso, esasperato dalle domande di mercato dei giornalisti. Il tecnico del ...