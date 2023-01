Frosinone | i convocati di Grosso | due assenti per il Benevento

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo l’intervento in conferenza stampa, Fabioha diramato l’elenco deiper la sfida di campionato contro il. Sono 25 i calciatori giallazzurri scelti per la gara in programma domani (ore 16:15) allo stadio ‘Benito Stirpe’. All’appello mancano solo due centrocampisti, ovvero Boloca e Traore. Di seguito l’elenco completo: Portieri: Turati, Loria, Marcianò; Difensori: Cotali, Monterisi, Szyminski, Frabotta, Ravanelli, Kalaj, Sampirisi, Oyono, Lucioni; Centrocampisti: Rohden, Garritano, Kone, Oliveri, Lulic, Mazzitelli; Attaccanti: Moro, Borrelli, Bocic, Insigne, Caso, Baez, Mulattieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.