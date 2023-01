Frasi erotiche | sensuali e passionali per amanti

Leggi su dilei

(Di sabato 28 gennaio 2023) Lasciarsi sedurre dalle parole è possibile se si scelgono legiuste. Citazioni e aforismiche raccontano l’attesa, la passione e l’erotismo, fra desideri e incontri di anime. Le seduzione, d’altronde, passa anche attraversoche sanno stuzzicare la fantasia, perfette per far sentire l’altro desiderato e irresistibile. DiLei ha raccolto le migliori, da leggere per accendere il piacere, da appuntare e da inviare a chi vuoi, per scoprire le parole romantiche e non solo di grandi poeti, scrittori, pensatori e intellettuali di tutti i tempi.e romantiche Da Marilyn Monroe a Franz Kafka: lee romantiche ci insegnano a ...