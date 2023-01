Francesco De Gregori La Leva Calcistica Della Classe \’68

Leggi su 20migliori

(Di sabato 28 gennaio 2023) Introduzione aDeè uno dei più grandi cantautori italiani. È nato a Roma nel 1951 ed è noto per le sue canzoni dai testi profondi e poetici. Laè una delle sue canzoni più famose, pubblicata nel 1973. Questa canzone è diventata un classicomusica italiana ed è stata eseguita da numerosi artisti, tra cui Lucio Dalla, Renato Zero e Pino Daniele. L’ispirazione per la canzone La canzone è stata ispirata da una partita di calcio giocata nel 1968 tra l’Italia e l’Inghilterra. La partita si giocò allo stadio Olimpico di Roma ed era la prima partita, una squadra ...